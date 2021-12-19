Собянин высказался о новых ограничениях по COVID-19 перед Новым годом в Москве

В Москве не планируется введение новых ограничений по коронавирусу перед Новым годом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», передает «Интерфакс».

При этом, по его словам, если дополнительных мер потребует эпидситуация, власти объявят об этом заранее. «Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть», — заявил градоначальник, отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам на зимние праздники.

Собянин также добавил, что решения о введении тех или иных запретов принимаются только при плохо контролируемом или неконтролируемом росте заболеваемости коронавирусом в городе.

26 ноября мэр Москвы заявил, что из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений. Несмотря на это, необходимо планировать будущее и быть оптимистичными.