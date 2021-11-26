Собянин оценил жизнь в условиях ограничений из-за COVID-19

Из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений. Несмотря на это, необходимо планировать будущее и быть оптимистичными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит РИА Новости.
«Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить», — подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что Москва является городом, который не может останавливаться. Столица всегда побеждала, жила и развивалась, отметил Собянин.
Ранее градоначальник заявил, что, несмотря на многочисленные негативные прогнозы, что экономика обрушится из-за пандемии и все будет очень плохо, предприятия Москвы адаптируются к сложным условиям. Он также добавил, что подавляющее большинство отраслей экономики столицы «чувствуют себя нормально».