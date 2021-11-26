Собянин оценил влияние пандемии на состояние экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние пандемии коронавируса на состояние экономики столицы. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, несмотря на многочисленные негативные прогнозы, что экономика обрушится из-за эпидемии и все будет очень плохо, предприятия Москвы адаптируются к сложным условиям. «Жизнь продолжается», — отметил глава города.

Собянин также отметил, что подавляющее большинство отраслей экономики Москвы «чувствуют себя нормально». Он добавил, что экономика столицы превысила уровень 2019 года по большинству направлений.

Ранее мэр столицы рассказал, что заболеваемость COVID-19 в Москве резко падает в течение трех недель. По его словам, последняя неделя была рекордная — заболеваемость COVID-19 снизилась на 30 процентов. Кроме того, от пиковых значений количество госпитализаций уменьшилось в два раза. Динамика очень хорошая, что говорит о вовремя принятых ограничительных мерах, подчеркнул Собянин.

