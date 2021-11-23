Cобянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве резко падает в течение трех недель. Так ситуацию с коронавирусом в городе оценил мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

По его словам, последняя неделя была рекордная — заболеваемость COVID-19 снизилась на 30 процентов. Кроме того, от пиковых значений количество госпитализаций уменьшилось в два раза. Динамика очень хорошая, что говорит о вовремя принятых ограничительных мерах, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в настоящее время нельзя гарантировать, будет ли следующая волна. Однако власти добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, уточнил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране рано снимать ограничения. Кроме того, о снижении выявлений новых случаев COVID-19 сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что число пациентов с коронавирусом снизилось на 14 процентов.