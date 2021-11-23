В Роспотребнадзоре оценили возможность снятия коронавирусных ограничений

При улучшении эпидемиологической ситуации с COVID-19 рано снимать коронавирусные ограничения. Такое предостережение объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого опубликована на YouTube-канале.

Она отметила, что в некоторых регионах при снижении заболеваемости снимают ограничения по COVID-19. «Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — оценила Попова возможность снятия ограничений во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В то же время глава ведомства заявила о стабилизации эпидситуации с коронавирусом в России.

В свою очередь о снижении выявлений новых случаев коронавируса сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, число пациентов с COVID-19 снизилось на 14 процентов.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали 33 996 новых случаев коронавируса. За все время пандемии число выявленных случаев в стране составило 9 400 835.