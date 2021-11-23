В России появилась поражающая зрение после COVID-19 «черная плесень»

Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице в Подмосковье Павел Попов предупредил о появлении в России случаев нового последствия коронавируса — мукормикоза. Об этом медик рассказал на своей странице в Facebook.

Мукормикоз, или «черная плесень», — болезнь, из-за которой переболевшие COVID-19 в Индии лишались зрения, — был зафиксирован у одной из пациенток Попова. В качестве доказательства он приложил к посту рентгеновские снимки.

По словам врача, через два месяца после перенесенного коронавируса петербурженка заметила небольшое безболезненное уплотнение в левой половине носа. «Кроме того, перестал видеть левый глаз, появились слезотечения. В области лба и скул стали беспокоить покалывания, неприятные ощущения», — описал симптоматику врач.

В больнице пациентке сделали КТ и МРТ околоносовых пазух, в результате которых обнаружили «распространенный патологический процесс в виде множественных сливных мягкотканных инфильтратов (скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы), вызывающих деструкцию костей лицевого черепа, основания черепа, лобной кости».

Некоторые коллеги Попова под постом пишут, что к ним пациенты с таким постковидным осложнением не попадают. А врач из Самары, в свою очередь, утверждает, у них уже больше десяти таких случаев. «Все с диабетом», — уточнил он в комментарии.

По словам Попова, основной причиной появления такого последствия является бесконтрольное применение антибиотиков и кортикостероидов. Они приводят к угнетению иммунитета и, как следствие, заражению условно патогенными грибами.

О первых случаях «черной плесени» в России стало известно летом 2021 года. Тогда сообщалось лишь о двух пациентах с мукормикозом. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, угроза распространения заболевания была минимальной.

