Врачи зафиксировали первую смерть от черной плесени

Первый летальный случай мукормикоза, или «черной плесени», зафиксировали в Гватемале у женщины, страдавшей диабетом. Об этом сообщили Минздрав страны сообщил на странице в Twitter.

«Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня», — сообщили в ведомстве.

Врачи связали этот случай с тем, что пациентка переболела коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила ее организм. Медики изучают еще несколько подозрительных летальных исходов, которые могут быть связаны с «черной плесенью». Однако они пока лабораторного подтверждения не получили.

Мукормикоз, или «черная плесень», — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

При попадании в организм он поражает

бронхолегочную систему, уши, горло, нос и кожу. Однако угрожает он в большинстве случаем людям со слабым иммунитетом — диабетикам, людям с аутоиммунными заболеваниями и тем, чей организм истощен после борьбы с другой болезнью.

Наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью «черной плесенью» — в Индии. Заболевание выявили у более чем 40 тысяч жителей. В России, считают эксперты, эпидемия мукормикоза маловероятна.