Названы наиболее уязвимые перед «черной плесенью» органы

Мукормикоз, или «черная плесень», может поразить бронхолегочную систему, уши, горло, нос и кожу. Наиболее уязвимые перед грибковым заболеванием органы в беседе с URA.RU назвала руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, вице-президент Национальной академии микологии академик РАМТН София Бурова.

По ее словам, «черная плесень» может угрожать лишь человеку со сниженным иммунитетом. «Основные симптомы поражения — легочные. Врачи могут сразу и не понять, что это плесень, а не бактерия, их трудно отличить по клинике. Нужно делать анализы на плесень, это долго и дорого», — рассказала Бурова и уточнила, что лекарства от грибковой инфекции есть.

Чтобы не заразиться мукормикозом, академик посоветовала следить за своим здоровьем, иммунитетом и вовремя делать прививку от коронавируса, «потому что после него сильно снижается иммунитет».

Специалист отметила, что для России подобные заражения крайне редки. «Мы находимся не в Индии, у нас соблюдается гигиена. Эти грибы, конечно, в России есть, но болезнь нечастая, бояться не надо», — заключила Бурова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени». Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович посоветовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, а также внимательно следить за санитарной обработкой биомедицинского оборудования.

Она отметила, что ряд грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов в Индии, связан с дрожжами или плесенью. Они присутствуют в окружающей среде, но воздействуют на людей с ослабленной иммунной системой, перенесших тяжелые заболевания или принимавших определенные лекарства.