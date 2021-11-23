Кремль оценил возможность введения дополнительных ограничений на фоне COVID-19

Песков: динамика заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время понижается

Не стоит забегать вперед в вопросе продления каникул и введения дополнительных ограничений на фоне ситуации с COVID-19, так как динамика заболеваемости в настоящее время снижается. Такую возможность оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — заметил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что все страны мира прикладывают неимоверные усилия, чтобы убедить своих граждан поднять уровень коллективного иммунитета за счет активной вакцинации.

Ранее стало известно о том, что власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, мера начнет действовать для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и поселений Кондинского с 22 ноября по 5 декабря. Уточняется, что ограничение не затронет граждан, которые в течение полугода переболели коронавирусом и имеют подтверждающие документы. Покидать свои дома непривитые жители смогут для посещения продуктовых магазинов, аптек, выноса мусора и оказания помощи пожилым родственникам.

За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835.