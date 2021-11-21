В ВОЗ предрекли гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19

Директор бюро ВОЗ Клюге: 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе из-за COVID-19

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрек гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19. Он рассказал в интервью «Би-би-си», что около 500 тысяч человек могут умереть зимой, если страны не ужесточат ограничения.

Клюге заявил, что ВОЗ очень встревожена повышенными темпами распространения коронавируса в Европе, поэтому эксперты рекомендуют продолжать носить маски и сделать прививки всем, кто еще не прошел вакцинацию.

По его словам, очередная волна COVID-19 в Европе наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов. Клюге также призвал начать законодательную и общественную дискуссию по вопросу обязательной вакцинации. «Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — заключил он.

19 ноября в США опубликовали исследование, в котором раскрыли самый ранний случай заражения коронавирусом. Доклад называет первым пациентом продавщицу на рыбном рынке в Ухане, Китай. Глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей заявил, что она заразилась 11 декабря 2019 года.