В Евросоюзе рассказали о проверках вакцины «Спутник V»

Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) продолжают оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», рассказал во время брифинга представитель регулятора Фергюс Свини (Fergus Sweeney), пишет РИА Новости.

Материалы по теме «Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить? «Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Он пообещал проинформировать, когда ученые перейдут к следующему этапу проверок. «Нам необходимо продолжать контакты с заявителем, изучать те данные, которые он уже предоставил», — отчитался Свини.

В ЕМА процедуру постепенной экспертизы проводили в отношении пяти вакцин против коронавируса. Это CureVac, «Спутник V», китайский препарат Sinovac, французская вакцина Sanofi Pasteur и американская Novavax. Позже CureVac отозвала свою заявку на оценку. Novavax получила от агентства возможность подать заявку на регистрационное удостоверение. На сегодняшний день в Евросоюзе авторизованы четыре вакцины: Moderna, J&J, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки одобрения «Спутника V» Евросоюзом. По его словам, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца 2021 года одобрит российский препарат, то затем это может сделать и европейский регулятор — ЕМА.