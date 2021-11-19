Американский ученый раскрыл самый ранний случай заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки опубликовали исследование, в котором раскрыли самый ранний случай заражения коронавирусом. Доклад называет первым пациентом продавщицу на рыбном рынке в Ухане, Китай. Версию представил в журнале Science глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей (Michael Worobey).

По результатам исследования Уоробея, первый случай заражения COVID-19 произошел 11 декабря 2019 года. Это расходится с наработками Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), которая считает первым пациентом мужчину-бухгалтера, впервые почувствовавшего недомогание 8 декабря 2019-го.

Уоробей уверен, что в ВОЗ ошиблись, так как первые жалобы пациента связаны с зубной болью. Это подтверждается и записями в больничной карточке бухгалтера. По мнению ученого, эта версия удобна для ФБР, которые изначально подходили к делу с пристрастием.

«Я уверен, что "случай 8 декабря" широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, которое изначально склонялось к лабораторной версии происхождения вируса», — написал ученый в Twitter. Уоробей ожидает, что его данные приведут к пересмотру версии происхождения вируса COVID-19.

Ранее появились новые доказательства искусственного происхождения новой коронавирусной инфекции. Ученые из Франции и Лаоса нашли генетически близкий вирус в летучей мыши на западе Лаоса, однако в нем недоставало элемента, который приводит к резкому повышению заразности заболевания.