Ученые выдвинули доказательства теории об утечке COVID-19 из лаборатории

Издание The Spectator опубликовало материал, в котором говорится о доказательствах ученых об утечке коронавируса из лаборатории Уханя в 2019 году.

Ученые выдвинули версию, что поиск родственных Sars-CoV-2, получил новый поворот в сентябре, когда команда ученых из Франции и Лаоса обнаружила такой вирус в подковоносой летучей мыши, живущей в пещере в провинции Вьентьян на западе Лаоса. Он оказался вирусом, который был генетически близким к человеческому Sars-CoV-2, чем так называемый RaTG13, обнаруженный на юге Юньнаня в 2013 году.

Однако издание сообщает, что у лаосского вируса нет важного элемента в ключевой части ключевого гена, который и делает COVID таким заразным. Речь идет о так называемом сайте расщепления фурина, то есть особом 12-буквенном сегменте генетического текста.

Затем появилась переписка между американским фондом охоты за вирусами EcoHealth Alliance, и его инвесторами из правительства США. Специалисты обсуждали сбор вирусов у летучих мышей в восьми странах, в том числе в Мьянме, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе в 2016-2019 годах. Для избежания сложностей с предоставлением грантов местным подрядчикам, они пообещали отправить образцы в лабораторию в Ухане, которую они уже финансировали.

В некоторых письмах речь шла о переправке данных, а не образцов, но в некоторых неоднократно говорили об отправке именно образцов. При этом в 2018-м речь шла именно об отправке летучих мышей. В письмах говорится, что ученые Уханя работали вместе с коллегами из США.

27 сентября стало известно о намерении ВОЗ создать новую специальную группу по расследованию источников пандемии. Планируется, что в нее войдут 20 человек. Среди них окажутся специалисты по лабораторной безопасности и биологической защите, генетики и эксперты по болезням животных.