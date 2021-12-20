Собянин назвал причину госпитализаций 80 процентов пациентов с COVID-19 в Москве

В Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с COVID-19 — это те, кто занимался самолечением. Такую причину госпитализаций части москвичей назвал мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его трансляция идет на YouTube-канале.

По словам градоначальника, необходимо не доводить заболевшего до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Для этого нужно быстро выявлять новые случаи COVID-19 — такое возможно только в случае своевременного обращения к врачу и тестирования, подчеркнул Собянин.

Мэр считает, что важно проводить максимальное количество ПЦР-тестов и обеспечивать пациентов, которые лечатся амбулаторно, бесплатными лекарствами, а также контролировать их.

Ранее Собянин высказался о новых ограничениях из-за коронавируса перед Новым годом. По его словам, в Москве не планируется их вводить, но при этом, если дополнительных мер потребует эпидситуация, власти объявят об этом заранее.