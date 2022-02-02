В Роспотребнадзоре рассказали особенности заражения омикроном у вакцинированных

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала в беседе с ТАСС об особенностях заражения омикроном у вакцинированных.

По словам представителя Роспотребнадзора, ранее вакцинированные от коронавируса люди после заражения омикроном чаще всего болеют около пяти-семи дней. «Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше», — сказала Руженцова.

Также она заявила, что у тех, кто не прошел вакцинацию или не переболел коронавирусом в последние шесть месяцев после завершения основного курса терапии сохраняется слабость, отмечается тревожность и нарушение сна, проблемы с памятью, снижение сообразительности, ощущение «тумана в голове», кашель и одышка при нагрузках. Кроме того, отмечаются обострения тонзиллита, синусита и других хронических заболеваний.

Ранее были названы главные симптомы разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Признаки «скрытого омикрона» схожи с симптомами изначального штамма, однако есть и отличительные черты. Так, при «стелс-омикроне» наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.