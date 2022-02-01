Названы главные симптомы «стелс-омикрона»

Названы главные симптомы разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Об этом пишет Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

По данным агентства, симптомы «скрытого омикрона», схожи с симптомами изначального штамма, однако есть и отличительные черты. Так, при «стелс-омикроне» наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Ранее в январе специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал о скрытой разновидности омикрон-штамма коронавируса, названной BA.2. Американский медик рассказал, что обычные тесты на наличие COVID-19 дают положительный или отрицательный результат, однако не определяют вариант инфекции.

Перед врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил нетипичные для респираторных инфекций признаки омикрон-штамма. По словам врача, к стелс-симптомам относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. При этом многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ.

21 января агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало новую разновидность омикрона-штамма —BA.2. Ведомство заявило, что доля заражений этой инфекцией в стране невелика.