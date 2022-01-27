Врач предупредил о скрытой разновидности омикрон-штамма

Специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса, названной BA.2. Она является скрытой мутацией, пишет Abc news.

Американский медик рассказал, что обычные тесты на наличие COVID-19 дают положительный или отрицательный результат, однако не определяют вариант инфекции. По его словам, омикрон-штамм обладает генетической особенностью, благодаря которой его легко диагностировать.

Однако новый вариант BA.2 не обладает такой характеристикой, поэтому его тяжелее распознать, чем BA.1 — первоначальный омикрон-штамм коронавируса. «Поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод», — предупредил врач.

Браунштейн добавил, что разновидность BA.2 можно определять с помощью технологии генетического секвенирования. При этом пациентам достаточно сделать экспресс- или ПЦР-тест на наличие коронавируса. Эти исследования укажут на инфекцию в организме вне зависимости от ее вида.

21 января агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало новую разновидность омикрона-штамма —BA.2. Ведомство заявило, что доля заражений этой инфекцией в стране невелика.