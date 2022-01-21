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В Великобритании сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса

В Великобритании выявили 426 случаев инфицирования новым вариантом омикрона BA.2

Фото: Unsplash

В Великобритании обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2. Об этом сообщается на сайте Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Согласно предварительным анализам, BA.2 распространяется с более высокой скоростью. В настоящее время в Великобритании выявлено всего 426 случаев заражения данным вариантом омикрона, при этом первый случай был зафиксирован 6 декабря 2021 года.

В Агентстве уточнили, что BA.2 был замечен в 40 странах, всего им заразилось больше восьми тысяч человек. В то же время британские ученые отметили, что определить место происхождения данной разновидности вируса в настоящее время пока не представляется возможным.

В декабре 2021 года правительство Германии внесло Великобританию в перечень стран и регионов, в которых широко распространены мутации инфекции. Это означает, что между странами появятся значительные ограничения на поездки.

Ксения Назарова
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