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Германия объявила карантин Великобритании

Институт Коха: ФРГ объявила Британию зоной распространения мутаций COVID-19 с 20 декабря

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Германии из-за омикрон-штамма коронавируса внесет Великобританию в перечень стран и регионов, в которых широко распространены мутации инфекции, сообщается на сайте Института Роберта Коха. Он специализируется на вирусологии и подчиняется Минздраву ФРГ.

Германия объявит карантин Британии с 20 декабря, поскольку оценивает ее как зону распространения новых мутаций коронавируса. Это означает, что между странами появятся значительные ограничения на поездки.

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1 декабря

Всех приезжающих из Соединенного Королевства в Германию вне зависимости от наличия прививки от COVID-19 или ранее перенесенного заболевания обяжут пройти 14-дневный карантин.

Ранее Минздрав Британии сообщил, что омикрон-штамм в Лондоне займет доминирующую позицию. Из-за распространения этой мутации страна перешла к «плану Б» и с 10 декабря ввела обязательное ношение масок. Кроме того, 17 декабря в Великобритании выявили рекордное за два года число заражений коронавирусом — более 88 тысяч за сутки.

Марина Совина
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