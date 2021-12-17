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В Великобритании выявили рекордное за два года число заражений коронавирусом

Sky News: в Британии за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений коронавирусом

Фото: Lee Smith / Reuters

За последние сутки в Великобритании выявили более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за последние два года, с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В стране выявили 88 376 заражений. За последние 24 часа скончались 146 больных COVID-19.

Рекордные показатели наблюдаются вторые сутки подряд, при этом накануне, 16 декабря, число заражений было почти на 10 тысяч меньше зафиксированного сегодня. При этом Sky News опасается, что на самом деле зараженных гораздо больше. Ровно неделю назад число заражений за сутки не превышало 51 тысячи человек.

При этом официальные власти отмечают, что в Британии также наблюдается рекорд по числу прививок от инфекции.

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Виктория Кондратьева
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