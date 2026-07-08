Писательница Забужко посоветовала русскоязычным украинцам оглядываться

Писательница Оксана Забужко посоветовала русскоязычным украинцам оглядываться и угрожала френдли-файером.

«Дорогие русскоязычные украинцы — будьте внимательнее и оглядывайтесь, потому что френдли-файер не только на фронте бывает», — заявила она во время публичной дискуссии в Киеве.

По словам Забужко, в период конфликта язык стал маркером «свой-чужой», поэтому русскоязычные украинцы могут стать жертвами агрессии, если заранее не обозначат свою позицию.

Мнение писательницы вызвало оживленную дискуссию в украинском обществе. В соцсетях комментаторы отметили, что подобные заявления дискриминационные, в том числе к жителям приграничных регионов, которые продолжают общаться на привычном им русском языке, а также для русскоязычных военнослужащих ВСУ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей на Украине, против которых развязан террор.

