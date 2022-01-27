Врач перечислил стелс-симптомы омикрон-штамма коронавируса

К нетипичным для респираторных инфекций признакам омикрон-штамма относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. Стелс-симптомы нового варианта коронавируса «Ленте.ру» перечислил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

При этом, по словам Позднякова, многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ. На сыпь жалуются лишь 15-20 процентов пациентов с коронавирусом. В целом больных COVID-19 с нетипичными признаками инфекции, по оценкам врача, не больше 20 процентов. Заподозрить коронавирус при наличии стелс-симптомов достаточно сложно, подчеркнул он.

Если у человека есть типичные симптомы, нетипичные отходят на второй план — их просто констатируют как факт и не более того, или пытаются полечить. Если присутствуют только нетипичные симптомы, это уже повод для диагностических ошибок. Разумеется, пациент должен понимать, что такое может быть при ковиде, но не всегда. Не стоит принимать за начало ковида усталость и мышечную боль, особенно если пару дней назад вы были в спортзале. То же самое тошнота — у человека с хронической гастроэнтерологической патологией тошнота — частый симптом, и вряд ли кто-то станет принимать ее за ковид без других проявлений инфекции Андрей Поздняков врач

Даже со стелс-симптомами человек может заразить окружающих коронавирусом, но все же «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

«Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой. Конечно, люди с нетипичной симптоматикой выдыхают вирус во внешнюю среду, но он не так летит в воздушно-аэрозольной смеси, как у человека с респираторными симптомами», — объяснил он.

Вакцинация, по словам Позднякова, должна защищать от проявления любых клинических симптомов. Если прививка проведена по правильной схеме и организм дал адекватный иммунный ответ, то и стелс-симптомов возникнуть не должно. При этом омикрон-штамм «все-таки умудряется прорывать защиту в том числе вакцинированных», отметил врач. В этом случае обычно появляются характерные для ОРВИ симптомы, и заболевание не переходит в тяжелую форму.

Тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Врач Ярослав Ашихмин в разговоре с «Лентой.ру» даже предложил считать любую простуду признаком омикрона, поскольку «сейчас он разбушевался». Из-за особенностей нового варианта коронавируса Роспотебнадзор сократил срок карантина для контактных лиц с 14 до 7 дней. Как объяснил Поздняков, необходимость в более длительном карантине отпала, поскольку инкубационный период инфекции при омикроне снизился. По его словам, в большинстве случаев омикрона инкубационный период длится 3-5 дней. Пациенты с подтвержденным ковидом должны находиться на изоляции до выздоровления, подчеркнул врач.