Попова заявила об отсутствии необходимости в карантине привитым от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что у привитых от COVID-19 отсутствует необходимость сидеть на карантине при контакте с больным в течение семи дней, если нет никаких симптомов.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», — сказала она, добавив, что по этому поводу есть ряд исследований о том, что у привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что с приходом омикрон-штамма коронавируса сократился период болезни, что повлияло на период карантина. Главврач напомнил, что в то время, когда доминировали предыдущие штаммы, инкубационный период составлял от семи до девяти дней. Сейчас же он составляет два-три дня.

Из-за особенностей нового варианта коронавируса Роспотебнадзор сократил срок карантина для контактных лиц с 14 до 7 дней. Необходимость в более длительном карантине отпала, поскольку инкубационный период инфекции при омикроне снизился. Пациенты с подтвержденным ковидом должны находиться на изоляции до выздоровления.