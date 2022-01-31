Проценко объяснил сокращение сроков карантина до семи дней

С приходом омикрон-штамма коронавируса сократился период болезни, что повлияло на период карантина. Так сокращение сроков изоляции до семи дней объяснил главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «RTVI Новости».

Главврач напомнил, что в то время, когда доминировали предыдущие штаммы, инкубационный период составлял от семи до девяти дней. Сейчас же он составляет два-три дня.

«Если раньше само заболевание протекало в течение 14-18 дней, при этом мы помним, что там девятый-одиннадцатый дни были наиболее опасными в плане вовлечения легочной ткани... Сейчас инкубационный период сократился. Период болезни сократился. Соответственно, сократился период карантина. В два раза — мне кажется, тут все логично», — заявил Проценко.

Ранее медик также перечислил главные последствия перенесенного коронавируса. По его словам, ими являются быстрая утомляемость и нарушения памяти.