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Российский врач перечислил главные последствия коронавируса

Врач Проценко: утомляемость и нарушения памяти являются главными последствиями COVID-19

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Быстрая утомляемость и нарушения памяти являются главными последствиями перенесенного коронавируса. Такие симптомы перечислил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала RTVI Новости.

«Быстрая утомляемость, нарушение короткой памяти, они наблюдаются, причем у пациентов выписанных моложе 60 лет это в среднем разрешается за две-три недели», — уточнил специалист.

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Он отметил, что у пациентов старше 65 лет подобные последствия затягивались до двух-трех месяцев.

Ранее врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин заявил, что постковидный синдром встречается у 30–80 процентов переболевших коронавирусом, невзирая на тяжесть заболевания.

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Никита Абрамов
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