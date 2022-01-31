Российский врач перечислил главные последствия коронавируса

Быстрая утомляемость и нарушения памяти являются главными последствиями перенесенного коронавируса. Такие симптомы перечислил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала RTVI Новости.

«Быстрая утомляемость, нарушение короткой памяти, они наблюдаются, причем у пациентов выписанных моложе 60 лет это в среднем разрешается за две-три недели», — уточнил специалист.

Он отметил, что у пациентов старше 65 лет подобные последствия затягивались до двух-трех месяцев.

Ранее врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин заявил, что постковидный синдром встречается у 30–80 процентов переболевших коронавирусом, невзирая на тяжесть заболевания.