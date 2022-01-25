Врач раскрыл самые серьезные осложнения после COVID-19

Постковидный синдром встречается у 30–80 процентов переболевших коронавирусом, невзирая на тяжесть заболевания. О самых серьезных последствиях болезни агентству «Прайм» рассказал врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин.

По его словам, проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19 связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающим синдромами и развитием после болезни аутоиммунных патологий у людей, которые к ним предрасположены. «Ясно, что сама болезнь — это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере», — объяснил эксперт. Он рассказал, что среди них встречаются такие серьезные нарушения, как миокардиты, миалгии, сосудистые проблемы, ревматоидный артрит и бронхиальная астма.

Помимо этого, врач добавил, что осложнения могут наблюдаться в течение года и даже больше. При этом люди, у которых есть аутоиммунные заболевания, могут не иметь серьезных осложнений после коронавируса, так как их может защищать принимаемая ими противовоспалительная терапия.

Ранее группа ученых из США пришла к выводу, что воздействие на мозг с помощью методов магнитной и электрической стимуляции может помочь в борьбе с разнообразными последствиями COVID-19. Уточняется, что речь идет о безоперационной транскраниальной электрической (ТЭС) и магнитной (ТМС) стимуляции мозга. При этом оборудование процедур пациенты могут использовать дома под удаленным контролем специалиста.

