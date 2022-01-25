Последствия COVID-19 предложили лечить электротоком

Воздействие на мозг с помощью методов магнитной и электрической стимуляции может помочь в борьбе с разнообразными последствиями COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых из США, пишут «Известия».

Уточняется, что речь идет о безоперационной транскраниальной электрической (ТЭС) и магнитной (ТМС) стимуляции мозга. При этом оборудование процедур пациенты могут использовать дома под удаленным контролем специалиста.

Проведенные врачами исследования указывают, что воздействие на мозг магнитным полем или электрическим током позволяет облегчить острую стадию коронавирусной инфекции, минимизировать функциональные постковидные нарушения и ускорить реабилитацию после болезни. В частности, исследователи заметили усиление иммунного ответа организма, подавление острых нейровоспалений и улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, электротоком предлагается лечить такие неврологические симптомы как головная боль, головокружения, потеря обоняния и вкуса.

Опрошенные изданием российские эксперты указали, что использование ТЭС и ТМС для борьбы с последствиями COVID-19 вполне согласуется с имеющимися научными данными. Впрочем, предупредили они, технологию следует применять с большой осторожностью, поскольку механизм воздействия коронавируса еще не изучен до конца, и положительное лечение когнитивных нарушений может вылиться в какие-либо иные осложнения.

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