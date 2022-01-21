Российский академик предложил защищаться от омикрона водкой

Для защиты от омикрон-штамма коронавируса можно делать спиртовые ингаляции, используя для этого водку. Такой способ снизить риск заражения новым вариантом инфекции предложил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, его слова приводит «Радио 1».

По мнению российского ученого, для этого можно нанести несколько капель спиртного напитка на медицинскую маску и подышать. «Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — объяснил эксперт.

Кроме того, он посоветовал чаще мыть руки и нос, а также соблюдать социальную дистанцию. Академик отметил, что чаще всего заражение происходит в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, поэтому он призвал реже пользоваться автобусами и трамваями, а также не ходить в больницы без крайней необходимости.

Ранее главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в интервью «Ленте.ру» рассказала о способах облегчить симптомы омикрона. По ее словам, пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, по наблюдению зарубежных коллег, можно применять лечение, которое будет облегчать симптомы заболевания.