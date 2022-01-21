Врач рассказала о способах облегчить симптомы омикрон-штамма

Пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, можно применять симптоматическое лечение (направленное на облегчение симптомов — прим. «Ленты.ру»). Об этом «Ленте.ру» рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

По ее словам, самыми частыми симптомами ОРВИ являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Чтобы их облегчить, врач порекомендовала в первую очередь соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на свое состояние.

«В большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике штамма омикрон, может протекать более легко и при таком течении заболевание не требует госпитализации, а часто также и какого-то специфического лечения», — сказала доктор, добавив, что при температуре выше 38-38,5 градуса необходимо принять жаропонижающее средство на основе парацетамола. А при насморке — использовать сосудосуживающие препараты. Боль в горле, по словам Журавлевой, способны облегчить лекарства, уменьшающие першение, неприятные ощущения, и обильное теплое, витаминное питье.

«Даже если пациент не обращался самостоятельно к врачу, лечение рекомендуется начать с первых дней проявления симптомов», — подчеркнула специалист. По ее словам, к симптоматическому лечению можно добавить противовирусные препараты с содержанием таких действующих веществ, как риамиловир, умифеновир. Эффективными также являются капли и спреи интерферона-альфы. Они снижают вирусную нагрузку, предотвращают размножение вируса в организме, а также сокращают длительность болезни.

При этом врач отметила, что если при самостоятельном лечении через двое-трое суток самочувствие не улучшается, и появляются новые симптомы, необходимо обратиться за консультацией к врачу. «Однако часто соблюдение этих простых правил позволяет справиться с заболеванием», — сказала Журавлева, заметив, что при вирусной инфекции нельзя применять антибиотики, так как они неэффективны в данном случае.

Ранее глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от омикрона.