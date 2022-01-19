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Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрона

Гинцбург: привитые «Спутником V» и бустерной вакциной почти на 100% защищены от омикрона

Фото: China Daily / Reuters

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрон-штамма коронавируса. Его слова в четверг, 20 января, приводит RT в своем Telegram-канале.

Он отметил, что те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от омикрона. 75 процентов вакцинированных отечественным препаратом имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для защиты от нового штамма, пояснил Гинцбург.

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«А те, кто ревакцинировался "Cпутником Лайт" через три месяца примерно, имеют 100-процентный результат по своей сыворотке», — рассказал глава центра Гамалеи.

Ранее стало известно, вакцина «Спутник V» обеспечивает более высокую защиту против омикрон-варианта SARS-CoV-2, чем Pfizer. Вируснейтрализующая активность российской вакцины превышает показатель американской РНК-вакцины более чем в два раза.

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Евгения Куликова
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