Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрона

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрон-штамма коронавируса. Его слова в четверг, 20 января, приводит RT в своем Telegram-канале.

Он отметил, что те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от омикрона. 75 процентов вакцинированных отечественным препаратом имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для защиты от нового штамма, пояснил Гинцбург.

«А те, кто ревакцинировался "Cпутником Лайт" через три месяца примерно, имеют 100-процентный результат по своей сыворотке», — рассказал глава центра Гамалеи.

Ранее стало известно, вакцина «Спутник V» обеспечивает более высокую защиту против омикрон-варианта SARS-CoV-2, чем Pfizer. Вируснейтрализующая активность российской вакцины превышает показатель американской РНК-вакцины более чем в два раза.