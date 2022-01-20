Доказана эффективность «Спутника V» против штамма омикрон

Ученые Института Спалланцани в Италии доказали, что вакцина «Спутник V» обеспечивает более высокую защиту против омикрон-варианта SARS-CoV-2, чем Pfizer. Вируснейтрализующая активность российской вакцины превышает показатель американской РНК-вакцины более чем вдвое. Об этом сообщается в пресс-релизе, который прислали в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам сравнительных исследований, вакцина «Спутник V» продемонстрировала вдвое больший титр нейтрализующих антител к штамму B.1.1.529 и в 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации. Российская вакцина нейтрализует штамм омикрон за счет формирования сильного иммунного ответа из-за высокого уровня антител. У 100 процентов вакцинированных «Спутником V» были зафиксированы антитела, эффективно нейтрализующие новый штамм омикрон, по сравнению с 83,3 процента у вакцинированных препаратом Pfizer.

По словам специалистов, это объясняется тем, что благодаря «Спутнику V» генерируется более широкий спектр вируснейтрализующих антител в отличие от вакцины Pfizer, затрагивающей в основном специфические эпитопы S-белка, сильно искаженные мутациями в штамме омикрон. Так как 80 процентов эпитопов в S-белке, распознаваемые Т-клетками CD8+, не затрагиваются мутациями в омикрон-варианте, «Спутник V» формирует сильный и продолжительный Т-клеточный иммунный ответ и, как ожидается, обеспечит продолжительную защиту против тяжелых случаев и госпитализации.