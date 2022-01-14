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Попова назвала отличительную черту омикрона

Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм в значительной степени поражает детей
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Отличительной чертой омикрон-штамма является его способность поражать детей. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге по ситуации с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Она обратила внимание на тот факт, что омикрон быстро распространяется, а дети часто находятся в помещениях, в которых наблюдается высокая плотность контактов.

Попова напомнила, что Роспотребнадзором сформирован список рекомендаций для детских учреждений, которые должны ограничить распространение коронавируса, а также сохранить возможность нормального функционирования детских садов и школ. Это измерение температуры детей, разведение потоков, специальное расписание и график посещения столовых.

Ранее вице-премьер Голикова заявила, что количество россиян, привитых хотя бы первым компонентом вакцины, составило 80,6 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента.

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Роман Кирьянов
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