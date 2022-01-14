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Голикова назвала число вакцинированных россиян

Вице-премьер Голикова: число вакцинированных россиян составило 80,6 млн

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Число прошедших вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины россиян составило 80,6 миллиона человек. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге по ситуации с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Она добавила, что полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован.

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в нашей стране достиг 63,7 процентов.

Вице-премьер также обратила внимание на рост заболеваемости коронавирусом в 37 регионах нашей страны. По ее словам, превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом зафиксировали в 21 регионе.

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Роман Кирьянов
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