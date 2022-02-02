Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава ковидного госпиталя рассказал об особенностях течения омикрона

Врач Шугушев: пациентам с омикроном характерны симптомы ОРВИ, боль в горле и ломота в теле

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев заявил, что проявления болезни у госпитализированных пациентов с омикрон-штаммом коронавируса отличаются от россиян с дельта-штаммом. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Врач заявил, что типичные симптомы COVID-19 редко встречаются у пациентов, которых госпитализируют после заражения омикроном. Он рассказал об особенностях течения болезни при заражении новым штаммом. По его словам, таким пациентам больше характерны симптомы ОРВИ.

Материалы по теме:
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», — подчеркнул глава госпиталя.

Медик добавил, что заражение омикроном больше всего напоминает сезонный грипп. Однако этот штамм COVID-19 приводит к госпитализации реже, чем дельта. Как правило, пациенты оказываются в больницах не в тяжелом состоянии. «Сейчас 75 процентов госпитализированных — это среднетяжелые случаи», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о главных местах распространения омикрон-штамма. К ним вирусолог Петр Чумаков отнес общественный транспорт и очереди.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя назвал провокацией созванное США заседание Совбеза ООН по Украине
Врач предупредил об опасности сна в носках
Борьбу Зеленского с олигархами объяснили его желанием самому стать богачом
В Польше выдвинули Германии громкое требование из-за Украины
США заявили о готовности к контактам с Россией на всех уровнях
Опубликовано новое видео драки инспекторов ГИБДД с сотрудницей угрозыска
Глава ковидного госпиталя рассказал об особенностях течения омикрона
Ученые сделали неожиданное открытие о лесах
Ученые нашли способ «регенерировать» обоняние после COVID-19
США объяснили риторику Вашингтона и Киева об эскалации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.