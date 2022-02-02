Глава ковидного госпиталя рассказал об особенностях течения омикрона

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев заявил, что проявления болезни у госпитализированных пациентов с омикрон-штаммом коронавируса отличаются от россиян с дельта-штаммом. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Врач заявил, что типичные симптомы COVID-19 редко встречаются у пациентов, которых госпитализируют после заражения омикроном. Он рассказал об особенностях течения болезни при заражении новым штаммом. По его словам, таким пациентам больше характерны симптомы ОРВИ.

«Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», — подчеркнул глава госпиталя.

Медик добавил, что заражение омикроном больше всего напоминает сезонный грипп. Однако этот штамм COVID-19 приводит к госпитализации реже, чем дельта. Как правило, пациенты оказываются в больницах не в тяжелом состоянии. «Сейчас 75 процентов госпитализированных — это среднетяжелые случаи», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о главных местах распространения омикрон-штамма. К ним вирусолог Петр Чумаков отнес общественный транспорт и очереди.