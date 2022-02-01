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Россиян предупредили о главных местах распространения омикрон-штамма

Вирусолог Чумаков назвал общественный транспорт и очереди местами распространения омикрона

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков рассказал, в каких основных местах распространяется омикрон-штамм коронавируса. Об этом он сообщил в интервью Ura.ru.

Чумаков напомнил, что дельта- и омикрон-штаммы являются разновидностями одного вируса, поэтому они сохраняют воздушно-капельный характер распространения. Наибольшую опасность представляют замкнутые пространства, поскольку в них заражение вероятнее всего. «Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается», — предупредил россиян эксперт.

Кроме общественного транспорта главным местом распространения омикрона вирусолог назвал очереди. Например, в аэропортах редко соблюдается социальная дистанция, особенно при посадке на самолет и при входе на стойке регистрации.

«Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — подчеркнул Чумаков.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал мнение коллеги. Он согласился, что транспорт является основным местом распространения омикрон-штамма. «Конечно, в больших городах в транспорте люди общаются, там и заражаются», — подчеркнул он.

Марина Совина
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