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ВОЗ назвала сценарий распространения омикрона в России

Представитель ВОЗ Клюге: рекомендации РФ по омикрону остаются такими, как для других стран
Ханс Клюге

Ханс Клюге. Фото: Johanna Geron / Reuters

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС назвал сценарий распространения омикрон-штамма в России.

По словам эксперта, новая волна коронавируса в России будет будет мощной, но короткой. «РФ — это одна из стран, где омикрон сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться», — сказал Клюге, добавив, что рекомендации остаются такими же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, — это пять стабилизаторов пандемии.

Представитель ВОЗ заявил, что стабилизировать пандемию COVID-19 поможет вакцинация, бустерная вакцинация или ревакцинация, маски, проветривание, особенно школьных классов, и повышение уровня доступности лечения. «Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — сказал Клюге.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что Россия достигнет пика заболеваемости омикроном уже на этой неделе. По его мнению, нынешняя эпидемия, вероятно, не продержится даже до июня.

Марина Совина
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