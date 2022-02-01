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Вирусолог назвал сроки достижения пика заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости омикроном в России будет достигнут на этой неделе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что Россия достигнет пика заболеваемости омикроном уже на этой неделе. По его мнению, нынешняя эпидемия, вероятно, не продержится даже до июня. Такие сроки вирусолог назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Я предсказываю, что в России пик заболеваемости будет достигнут на этой неделе, может быть, на следующей, и после этого пойдет на снижение», — предположил Альтштейн.

Это произойдет за счет особого механизма оптимизации размножения коронавируса, заявил ученый. Согласно его предположению, сначала коронавирус начинает активное распространение, а затем под влиянием неизученного фактора начинает снижать свою контагиозность для того, чтобы не появилось слишком большое количество мутаций, которые могли бы привести к сильному ослаблению вируса.

«Поэтому если мы будем вакцинироваться, то нынешняя эпидемия, может, и до лета не доживет», — заключил Альтштейн.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции. По мнению представителей организации, сейчас властям не стоит снимать ограничения.

Тем не менее ранее в ВОЗ говорили, что коронавирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным, то есть болезнью, обычной для какого-либо региона.

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Виктория Немис
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