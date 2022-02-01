ВОЗ заявила о росте смертей среди зараженных коронавирусом в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции и ростом смертности среди зараженных по всему миру. Цитату с его выступления на брифинге в Женеве приводит Reuters.

«Мы призываем быть бдительными, поскольку многие страны еще не прошли через пик заражений омикрон-штаммом, а введенные ограничения могут постепенно ослабить», — отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время того же брифинга. Она также напомнила, что в ряде стран большая часть населения еще не получила вакцину.

По мнению представителей организации, сейчас властям не стоит снимать ограничения, особенно учитывая ростом смертности среди зараженных коронавирусом.

Тем не менее, ранее в ВОЗ говорили, что коронавирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным — то есть болезнью, обычной для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отмечала Ван Керкхове.