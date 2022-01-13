ВОЗ заявила о значительном изменении в коронавирусе

Коронавирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве.

Ранее в ВОЗ подсчитали, что за последние сутки коронавирусом заразились почти 3,4 миллиона человек, что является рекордным суточным показателем за все время пандемии. Всего же с начала пандемии число выявленных случаев COVID-19 составило 312 173 462 человек.