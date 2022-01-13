Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ заявила о значительном изменении в коронавирусе

Эксперт ВОЗ Керкхове: коронавирус становится эндемичным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Коронавирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве.

Ранее в ВОЗ подсчитали, что за последние сутки коронавирусом заразились почти 3,4 миллиона человек, что является рекордным суточным показателем за все время пандемии. Всего же с начала пандемии число выявленных случаев COVID-19 составило 312 173 462 человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
В России рекомендовали принять на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон»
ВОЗ заявила о значительном изменении в коронавирусе
Бастрыкин заявил о необходимости вернуть МВД контроль за оборотом оружия
В США предложили отреагировать санкциями ООН на пуски ракет из Северной Кореи
В Австралии появилась возможность обзавестись личной горой
Опасная чистка школьной крыши в Москве попала на видео
Россиянка предупредила об опасности шведских столов в отелях Египта
Стало известно о критической уязвимости популярных у россиян роутеров
Девушка отомстила бывшему и добилась его ареста и заключения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter