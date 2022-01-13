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ВОЗ заявила о рекордном за всю пандемию числе заразившихся COVID-19 за сутки

ВОЗ: за сутки COVID-19 заразились почти 3,4 миллиона человек, это рекорд за пандемию

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Почти 3,4 миллиона человек заразились коронавирусом за последние сутки, что является рекордным суточным показателем за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, вечером 12 января поступили сведения о 312 173 462 зараженных COVID-19 и 5 501 000 умерших с начала эпидемии. При этом число новых случаев заражения составило 3 395 785, летальных исходов — 7 735.

Больше всего заболевших было зарегистрировано в США — 61 332 277, Индии — 36 070 510 и Бразилии — 22 558 695. Отмечается, что предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 января, когда за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2 618 130.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предсказал скорое завершение пандемии коронавируса из-за свойств омикрон-штамма. По словам Жемчугова, штамм омикрон был последней мутацией COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию.

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Марина Совина
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