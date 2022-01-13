Иммунолог предсказал скорое завершение пандемии коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предсказал скорое завершение пандемии коронавируса из-за свойств омикрон-штамма, сообщает ТАСС.

По словам Жемчугова, штамм омикрон был последней мутацией COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию. «Вирус ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он больше не может на них размножаться», — заявил он. Специалист предположил, что следующими его носителями станут грызуны.

Иммунолог выразил мнение, что свойства нового штамма говорят о том, что он может вытеснить предыдущие варианты вируса, стать «живой вакциной», поэтому дополнительные ограничительные меры вводить не стоит. «Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», — рассказал Жемчугов. Он считает, что госпитализировать стоит заразившихся дельтой, а при штамме омикрон следует делать акцент на домашней амбулаторной процедуре.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предсказал россиянам рост смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма. Он заявил, что летальность у нового штамма примерно в три раза ниже, чем у дельты, однако вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится.