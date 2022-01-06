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Иммунолог предсказал россиянам рост смертности из-за омикрон-штамма

Иммунолог Крючков: в России увеличится смертность от COVID-19 из-за штамма омикрон

Фото: Pixabay

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предсказал россиянам рост смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма. Его слова передает URA.RU.

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По словам Крючкова, летальность у нового штамма примерно в три раза ниже, чем у дельты, однако вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится. «Рост вполне себе возможен за счет заразности, обхода иммунитета и перегрузки системы здравоохранения. Так как популяция в России не так проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на дельта-волне», — заявил он.

Иммунолог также добавил, что смертность если и не побьет рекорды дельта-штамма, то не опустится ниже. После выхода с праздничных дней сначала будут умеренные темпы роста заболеваемости, потом резкие, заключил специалист.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что окончание пандемии коронавирусной инфекции в России возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19. По его словам, важно, чтобы случаи фиксировались не постоянно, а только периодически.

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Марина Совина
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