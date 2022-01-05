Иммунолог назвал условие для окончания пандемии в России

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что окончание пандемии коронавирусной инфекции в России возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19.

По его словам, важно, чтобы случаи фиксировались не постоянно, а только периодически. «Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно», — отметил он.

Специалист добавил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма коронавируса преждевременно. «Что будет после того, как люди вернутся из отпусков и начнется рабочая неделя, станет ясно позже — нужно будет дней десять подождать», — сказал он.

Иммунолог также подчеркнул, что из-за недостаточного количества привитых граждан ситуация с коронавирусной инфекцией в России может развиваться тяжелее, чем в других странах.

Ранее руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович заявил, что пандемия COVID-19 завершится, когда люди «покаются в том, что отошли от Бога». По его словам, пандемия коронавируса является божьей карой за то, что «богоизбранный народ» отвернулся от Всевышнего. При этом Духович отметил, что подобные наказания существовали всю библейскую историю.