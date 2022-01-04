Священник заявил о конце пандемии при условии покаяния людей

Пандемия COVID-19 завершится, когда люди «покаются в том, что отошли от Бога». Об этом руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович заявил в интервью РИА Новости .

По его словам, пандемия коронавируса является божьей карой за то, что «богоизбранный народ» отвернулся от Всевышнего. При этом Духович отметил, что подобные наказания существовали всю библейскую историю.

«Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится», — назвал такое условие священник.

Ранее Духович заявлял, что истинный христианин не должен отказываться от прививки. Он подчеркнул, что по-настоящему верующие люди обязательно пройдут вакцинацию от COVID-19 «из любви к своему ближнему».