Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Священник заявил о конце пандемии при условии покаяния людей

Священник Духович: пандемия коронавируса является наказанием от Бога

Фото: Globallookpress.com

Пандемия COVID-19 завершится, когда люди «покаются в том, что отошли от Бога». Об этом руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович заявил в интервью РИА Новости .

По его словам, пандемия коронавируса является божьей карой за то, что «богоизбранный народ» отвернулся от Всевышнего. При этом Духович отметил, что подобные наказания существовали всю библейскую историю.

«Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится», — назвал такое условие священник.

Ранее Духович заявлял, что истинный христианин не должен отказываться от прививки. Он подчеркнул, что по-настоящему верующие люди обязательно пройдут вакцинацию от COVID-19 «из любви к своему ближнему».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Врачи выявили связь перенесенного COVID-19 с сокращением продолжительности жизни
Священник заявил о конце пандемии при условии покаяния людей
В Москве младенец умер из-за отравления таблеткой от тараканов
В популярном у россиян мессенджере появилась долгожданная функция
Стали известны подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе
Лидер «Справедливой России» заявил о желании объединиться с другими партиями
Пропавшего россиянина нашли при помощи нейросети
Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Белоруссии россияне рассказали о случившемся
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter