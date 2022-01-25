Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре разъясняли сокращение срока карантина до семи дней

Роспотребнадзор: сокращение срока карантина с 14 до 7 дней не повлияет на школы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сокращение срока самоизоляции с 14 до 7 дней не влияет на школьные и прочие карантины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, его приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

В разъяснении сказано, что сокращение касается только срока карантина гражданина, который контактировал с больным COVID-19. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что изоляции не подлежат лица, которые вакцинировались в последние полгода при условии, что у них после контакта за заразившимся коронавирусом нет признаков заболевания.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

«При этом те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на карантине до даты, указанной в этом документе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

25 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по COVID-19, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней вступило в силу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах рублей на содержание Чечни
В центре Киева неизвестные открыли огонь из автоматов
Бузову пристыдили в сети за откровенное фото в ванне
Афганка продала дочерей и почку ради пропитания для семьи
В Роспотребнадзоре разъясняли сокращение срока карантина до семи дней
Стали известны новые подробности о выставившей на мороз ребенка семье
Джонсон рассказал о беспрецедентности антироссийских санкций
Россиян предупредили о подорожании хлеба
Депутатов эвакуировали из-за угрозы прорыва протестующих в Верховную Раду
Предположивший оккупацию Харькова Зеленский изменил мнение на противоположное
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter