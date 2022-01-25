В Роспотребнадзоре разъясняли сокращение срока карантина до семи дней

Сокращение срока самоизоляции с 14 до 7 дней не влияет на школьные и прочие карантины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, его приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

В разъяснении сказано, что сокращение касается только срока карантина гражданина, который контактировал с больным COVID-19. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что изоляции не подлежат лица, которые вакцинировались в последние полгода при условии, что у них после контакта за заразившимся коронавирусом нет признаков заболевания.

«При этом те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на карантине до даты, указанной в этом документе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

25 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по COVID-19, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней вступило в силу.