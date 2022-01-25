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Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина вступило в силу

Мишустин заявил, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина вступило в силу

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до семи дней вступило в силу. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании Координационного совета по COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что сокращение в стране сроков карантина по COVID-19 до семи дней является обоснованным. По его словам, омикрон более контагиозный, кроме того, обладает более коротким инкубационным периодом.

В свою очередь врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, что сокращение срока карантина с 14 до семи дней касается лишь тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, больные COVID-19 должны соблюдать его до выздоровления.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сроки карантина для больных коронавирусом сокращаются с 14 до 7 дней. Она уточнила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах.

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Юлия Ямпольская
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