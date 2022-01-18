В Госдуме объяснили сокращение сроков карантина по СOVID-19

Первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что сокращение в России сроков карантина по COVID-19 до семи дней является обоснованным. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что при заражении уханьским штаммом коронавируса срок инкубации составлял 14 дней. То есть с момента, когда вирус попал в организм, и до его проявления проходило две недели. «А сейчас это два дня. Сегодня заразился — послезавтра ты уже больной. Поэтому это исходя из той ситуации, которая существует из-за омикрона», — объяснил депутат Госдумы.

По его словам, омикрон более контагиозный, кроме того, обладает более коротким инкубационным периодом.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что сроки карантина для больных коронавирусом сокращаются с 14 до 7 дней. Она отметила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах.