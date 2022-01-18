Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Голикова заявила о сокращении в два раза сроков карантина для больных COVID-19

Вице-премьер Голикова заявила о сокращении срока карантина по COVID-19 до семи дней

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Сроки карантина для больных COVID-19 в России сокращаются вдвое. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

Ранее заразившиеся коронавирусом граждане должны были пройти 14-дневный карантин. «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — сказала Голикова.

Кроме того, отметила вице-премьер, в ближайшее время произойдет еще ряд изменений, которые примет главный санитарный врач страны Анна Попова.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 31 252 случая коронавируса. Так, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Собянин продлил ограничения в Москве из-за омикрона
В Москве продлили коронавирусные ограничения
В Подмосковье задержали педофилов за совращение школьниц с помощью алкоголя
В Германии заявили о важности российского газа для Европы
Лавров рассказал о проблемах в отношениях между Россией и ЕС
Российские чиновники стали больше зарабатывать во время пандемии
Власти перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи из-за пандемии
Лавров призвал ЕС не политизировать вопросы вокруг «Северного потока-2»
Вирусолог объяснил сокращение в два раза сроков карантина для больных COVID-19
Политолог назвал возможную причину долгого отсутствия Назарбаева на публике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter