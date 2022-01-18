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Вирусолог объяснил сокращение в два раза сроков карантина для больных COVID-19

Вирусолог Чумаков: карантин по COVID-19 сократили в два раза из-за свойств «омикрона»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Срок карантина для больных COVID-19 сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств омикрон-штамма коронавируса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.

«Штамм омикрон более заразный и симптомы после инфицирования проявляются быстрее, поэтому нет нужды соблюдать длинный карантин — больше, чем неделю, инфекционного периода нет. Поэтому можно сократить», — объяснил он.

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12 января

Ранее 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что сроки карантина для больных COVID-19 сокращаются с 14 до 7 дней. Она объяснила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан оптимизируются, как и в других странах.

По данным Голиковой, на сегодняшний день в России зарегистрировано уже 1682 случая заражения омикроном, его наличие подтверждено в 42 регионах страны.

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Майя Гавашели
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