Вирусолог объяснил сокращение в два раза сроков карантина для больных COVID-19

Срок карантина для больных COVID-19 сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств омикрон-штамма коронавируса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.

«Штамм омикрон более заразный и симптомы после инфицирования проявляются быстрее, поэтому нет нужды соблюдать длинный карантин — больше, чем неделю, инфекционного периода нет. Поэтому можно сократить», — объяснил он.

Ранее 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что сроки карантина для больных COVID-19 сокращаются с 14 до 7 дней. Она объяснила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан оптимизируются, как и в других странах.

По данным Голиковой, на сегодняшний день в России зарегистрировано уже 1682 случая заражения омикроном, его наличие подтверждено в 42 регионах страны.