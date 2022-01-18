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Голикова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом россиянах

Вице-премьер Голикова: 27,9% заразившихся омикроном были полностью привиты от COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Свыше 27 процентов россиян, заразившихся омикрон-штаммов, были полностью привиты от коронавируса. Об этом рассказала на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает во вторник, 18 января, ТАСС.

Однократно прививались 3,2 процента граждан, не были привиты 68,9 процента, заметила вице-премьер. По ее словам, переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы — 4,6 процента россиян.

Она отметила, что в России зарегистрировано уже 1682 случая заражения омикроном. Эта разновидность сейчас доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, пояснила вице-премьер.

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Голикова подчеркнула, что случаи заражения омикрон-штаммом подтвержден в 42 регионах России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что российские власти подготовили план по борьбе с COVID-19 с учетом омикрон-штамма коронавируса.

По словам главы кабмина, на фоне роста заболеваемости число госпитализаций в России не увеличилось.

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Анна Щербакова
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